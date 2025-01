Tom Jones S01E01: koddig en cartoonesk historisch kostuumdrama

De achttiende-eeuwse Tom Jones (Solly McLeod) is van het kaliber happy go lucky. Hij leidt een tamelijk zorgeloos bestaan en valt zonder twijfel in de smaak bij de vrouwen. Rijk is Jones niet. Hij is de zoon van een dienstmeid. Hoewel jonkheer Allworthy (James Fleet) zich van jongs af aan over Jones ontfermt, heeft hij geen erfenis voor zijn protegé. En geld speelt naast klasse uiteraard een belangrijke rol in deze historische context.