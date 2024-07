Tokyo Swindlers S01E01: uiterst spannende Japanse neo noir Netflix , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Ko Shinjo / Shueisha

Een groep criminelen uit Tokio pleegt bedrog met vastgoed in door waargebeurde verhalen geïnspireerde misdaadreeks.

Om de zoveel jaar worden er in Japan weer gevallen van vastgoedfraude ontdekt. Met name Tokio is populair: de grondprijzen in de metropool stijgen al decennialang. Dus hebben gewiekste criminele groeperingen van het sjoemelen met landeigendomscertificaten hun core business gemaakt. Die gedachte, blijkt in Tokyo Swindlers (Jimenshitachi), leent zich uitstekend voor een neo noir-achtige reeks over cowboys die met ingenieuze strategieën grote bedrijven een loer draaien.

De plot draait om Harrison Yamanaka (Etsushi Toyokawa): een ambitieuze crimineel die een gemêleerd team om zich heen verzamelt. Reiko (Eiko Koike) fungeert in zekere zin als de casting director die zorgt voor de juiste mensen; Goto (Masanori Taki) treedt aan als juridisch adviseur; Takumi Tsujimoto (Go Ayano) is de onderhandelaar; Takeshita (Kazuki Kitamura) is de informant. De laatstgenoemde is belangrijk: om te kunnen frauderen met vastgoed moet je ook weten wie overweegt een stuk land te verkopen. In de eerste aflevering is te zien hoe de schurken een plan bedenken rondom een gewild stukje land in Tokio.

© Ko Shinjo / Shueisha

Een 54 jaar oud huis, in bezit van een bejaarde Japanner, komt ogenschijnlijk binnenkort op de markt. De bewoner, die op sterven ligt, is ondergebracht in een hospice. Het is aan de bende om te veinzen dat zij de verkopende partij zijn. Dus regelt Reiko een oude man die zich voordoet als de woningeigenaar. Dit alles resulteert in een uiterst spannende scène waarin de potentiële kopers de oude man flink aan de tand voelen. Waar doet hij zijn boodschappen? Wat is zijn geboortedatum ook alweer? Hoe ziet zijn huis er ook alweer uit? Maar Yamanaka en zijn volgelingen hebben met dat wantrouwen al goed rekening gehouden – en moeilijke vragen worden beantwoord met een oortje, geplant in het oor van de bedrieger.

© Ko Shinjo / Shueisha

Tokyo Swindlers is een uitgelezen voorbeeld van hoe je de realiteit kunt dramatiseren. Je voelt aan de verhaallijnen dat de makers zich baseren op waarachtige praktijken. Misschien is het meest fascinerende wel dat de technieken die Yamanaka hanteert al eeuwenoud zijn. Charlatanerie is inherent aan de mens.