Time Cut: suffe slasher

Een tiener reist terug naar 2003 om haar zus te redden van een seriemoordenaar en treft daar een wereld zonder smartphones, waar Avril Lavigne en Wheatus uit de luidsprekers schallen.

Als tiener Lucy Field (Madison Bailey) per abuis vanuit het heden belandt op 18 april 2003, komt ze op een lumineus idee: ze kan haar zus Summer (Antonia Gentry) redden. Summer zal enkele dagen later door een seriemoordenaar worden vermoord. Waarna haar ouders, in diepe rouw, Lucy zullen verwekken. Maar halverwege de film ontdekt Lucy dat als ze Summer redt, haar ouders nooit een tweede kind nemen. Dus zal ze een andere oplossing, iets met antideeltjes, moeten bedenken. Ze wordt in het verleden bijgestaan door Gil (Michael Shanks), een intelligente outsider die tijdreizen wel spannen vindt.

Filmmaker Hannah MacPherson giet dit alles in een begin eenentwintigste-eeuwse mal met muziek van Wheatus, Avril Lavigne en Ja Rule. En met scholieren in kleurrijke outfits, met van die schoenen die tevens dienstdoen als skeelers. De reis twintig jaar terug levert voor Lucy ook kekke contrasten op. Smartphones zijn non-existent. ‘Bestaat dat in de toekomst echt, een zakcomputer?’, vraagt Gil. En: ‘Is Arnold Schwarzenegger president en Paris Hilton nog steeds aantrekkelijk?’ An sich geestige observaties, ware het niet dat Time Cut zwaar doet denken aan het vorig jaar verschenen Totally Killer, met een hoofdrol voor Kiernan Shipka uit Mad Men.

Die film, die aanzienlijk beter is dan Time Cut, draait ook om tijdreizen en om zaken in het verleden rechtzetten. Maar Totally Killer voelt in tegenstelling tot Time Cut niet aan als een gekuiste slasher. In Time Cut oogt het alsof al het bloedvergieten is gecensureerd en alle dialoogscènes zijn gelardeerd met coming-of-age-melodrama. Alsof MacPherson niet kon kiezen tussen een tiener- of horrorfilm. Natúúrlijk kunnen die ook tegelijkertijd ontstaan, daar leunt de slasher per definitie op. Maar je mag dan niet spaarzaam zijn met groteske taferelen. Time Cut doet dat wel, en dat is ronduit suf.