Tim de Wit over de Brexit: 'Het aantal migranten dat jaarlijks naar het UK komt is verdubbeld' Vandaag

Vijf jaar geleden stapten de Britten uit de EU. Voor de serie De Wit en de Brit ging Tim de Wit terug naar het land waar hij correspondent was. Wat heeft Brexit de Britten gebracht?

Het is bijna niet meer voor te stellen. Avond aan avond opende het NOS-Journaal met het laatste Brexit-nieuws. Of er nu een minister was opgestapt, een stemming was mislukt of dat Theresa May weer iets te hard met haar vuist op tafel had geslagen in Brussel: alles was nieuws.

En ik zat daar bijna zeven jaar middenin. Als correspondent voor de NOS klom ik dagelijks mijn balkon op om Journaal-kijkend Nederland over al die ontwikkelingen bij te praten. De trouwe kijkers herinneren zich misschien nog wel dat er in bijna elke bijdrage een trein achter me langsreed, omdat mijn appartement in de Londense wijk Bermondsey op een steenworp afstand lag van het grote treinstation London Bridge.

Des te vreemder voelt het dat in 2025 niemand het eigenlijk nog over Brexit heeft. Het onderwerp dat Groot-Brittannië jarenlang in zijn greep heeft gehouden en tot het bot heeft verdeeld, is volledig van de nieuwsagenda verdwenen. Het gaat nu, logischerwijs, over Oekraïne, Gaza en onze eigen politieke chaos. De spotlights op het Verenigd Koninkrijk zijn gedimd, de nieuwskaravaan is verder getrokken. De Britten zijn ineens zelden nog de opening van het Journaal.

Terwijl nu pas langzaam duidelijk begint te worden wat voor impact het uit de EU stappen heeft gehad. Nu kunnen de gemaakte beloftes uit de referendumcampagne in 2016 met enige reflectie tegen het licht worden gehouden. ‘Brexit means Brexit’, zei voormalig premier May voortdurend, zonder dat van enige context te voorzien. Nu, precies vijf jaar na het officiële vertrek van de Britten uit de EU, kunnen we langzaam concluderen wat Brexit daadwerkelijk betekent.