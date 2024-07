Three Families: Brits abortusdrama is in juli te zien bij Canvas

De Britse miniserie Three Families is zondag 28 juli te zien op de Belgische televisie bij Canvas: de reeks bestaat uit twee afleveringen die in de avond allebei uitgezonden zullen worden. Het op feiten gebaseerde drama speelt zich af tussen 2013 en 2019 en draait om de verhalen van een aantal families in Noord-Ierland die daar te maken krijgen met de enorm strikte abortuswet. Zo neemt moeder Theresa (Sinéad Keenan) een controversiële beslissing wanneer ze ontdekt dat haar tienerdochter in verwachting is. Ook volgen we een pasgetrouwd stel (Amy James-Kelly en Colin Morgan) dat tot de ontdekking komt dat hun baby de zwangerschap niet zal overleven. De serie werd geschreven door Gwyneth Hughes (Mr. Bates vs The Post Office), die zich tijdens haar research liet inspireren door waargebeurde verhalen van Noord-Ierse families, maar uiteindelijk wel de namen van alle betrokkenen veranderde.