Those About to Die: trailer voor gladiatoren-serie met Anthony Hopkins

Voor het eerst sinds Westworld speelt Anthony Hopkins in Those About to Die weer een rol in een tv-serie: het historische drama is vanaf vrijdag 19 juli te zien op Amazon Prime Video, waarbij alle tien de afleveringen ook gelijktijdig zullen verschijnen. Those About to Die speelt zich af in 79 na Christus, wanneer het onrustige Romeinse volk in het gareel wordt gehouden door spectaculair vermaak in de vorm van wagenrennen en gladiatorengevechten. En omdat de bevolking steeds bloeddorstiger wordt, is er behoefte aan een speciaal ontworpen stadion voor de gevechten: het Colosseum. Hopkins is in de serie te zien als keizer Vespasian en verder zijn er rollen voor onder anderen Iwan Rheon (Game of Thrones), Tom Hughes (The English) en Sara Martins (Death in Paradise). Those About to Die werd geregisseerd door Roland Emmerich (Independence Day) en Marco Kreuzpaintner (Bodies), terwijl het scenario werd geschreven door Robert Rodat (Saving Private Ryan). De serie is afkomstig van de Amerikaanse vod-dienst Peacock.