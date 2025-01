This Fool S02E01-05: hilarisch genrespel Disney+ , Serie , Recensie • 27-09-2023 • leestijd 2 minuten • 245 keer bekeken • bewaren

Julio en Luis zijn weer terug met grootse plannen, hoewel het leven soms weerbarstiger is dan ze zouden willen.

De twee losers uit Los Angeles zijn weer terug in het tweede seizoen van This Fool. Julio (Chris Estrada is tevens showrunner) woont samen met zijn neef Luis (Frankie Quiñones) in het schuurtje van hun oom Emilio (Ramon Fránco). Waar ex-gedetineerde Luis zijn leven ogenschijnlijk op orde lijkt te hebben dankzij zijn baan als beveiliger in een herenmodewinkel, slijt Julio zijn dagen door niets te doen. Hij vindt zijn evenknie in de haan van Emilio, die elke ochtend alle buurtbewoners wakker kraait. Julio en de haan hebben beiden lak aan sociale mores.

Dat verandert wanneer Julio’s buurman op een dag met hem in gesprek treedt: kan de haan niet weg? Hij heeft nachtdienst en precies op het moment dat hij wil gaan slapen wordt hij wakker gekraaid. ‘De maan is mijn zon’, snauwt hij Julio toe. Maar de hoofdpersoon geeft er niets om. Hoewel hij, net als alle andere sleutelpersonages, al snel begint te lijden onder de vroege vogel. Vermoeidheid sluipt langzaam in de aflevering. Iedereen gaapt. Luis begint te hallucineren. Dit alles leidt tot een absurdistische scène waarin een van de buurmannen probeert de haan te kidnappen.

Draagt de aflevering bij aan de grote verhaallijn van This Fool? Niet per se. In het eerste seizoen was te zien hoe Julio graag ex-gedetineerden weer aan het werk zet, maar daar haakt het tweede seizoen pas na de derde aflevering weer op in. Estrada en zijn co-schrijvers geven aan het begin van het seizoen de voorkeur aan bijna op zichzelf staande afleveringen ten opzichte van afleveringen die in dienst staan van de grote missie. Dat is een verademing. Maar op het moment dat die grote verhaallijn weer de scènes begint te domineren valt er ook minder te lachen – maar ja, de mannen moeten toch een doel hebben.

Buiten kijf staat dat This Fool opnieuw een spannend spel is met genres. En ook Michael Imperioli geeft halverwege het seizoen acte de présence als de groot geschapen dominee Payne. En wie had gedacht dat een gesprek tussen een man en een haan buitengewoon hilarisch kan zijn?