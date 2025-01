The Walking Dead: Dead City: spin-off met Negan en Maggie komt naar Star Channel

The Walking Dead: Dead City is in Nederland vanaf 24 februari elke maandag op televisie te zien bij Star Channel. Dead City is na Tales of the Walking Dead en The Walking Dead: Daryl Dixon de derde spin-off van The Walking Dead die bij de zender van start gaat. In de serie reizen Maggie (Lauren Cohan) en Negan (Jeffrey Dean Morgan) naar Manhattan om Maggie’s ontvoerde zoon Hershel te redden. De stad werd lang geleden afgesneden van de buitenwereld en is inmiddels gevuld met walkers en mensen die van New York hun eigen wereld hebben gemaakt. Željko Ivanek (Madam Secretary) speelt de sadistische baas van Manhattan die Hershel gevangen houdt en ook Gaius Charles (Friday Night Lights) is te zien. De serie werd ontwikkeld door Eli Jorné, die tevens werkte aan het originele The Walking Dead. Het eerste seizoen bestaat uit zes afleveringen.