The Walking Dead: Daryl Dixon: Carol is terug in trailer voor seizoen twee

Melissa McBride keert terug als Carol Peletier in de trailer voor het tweede seizoen van The Walking Dead: Daryl Dixon. De actrice dook al op in de finale van het eerste seizoen, maar is in het tweede seizoen - dat luistert naar de subtitel The Book of Carol - een volwaardig castlid. In de nieuwe reeks gaat ze op zoek naar Daryl (Norman Reedus), die ondertussen twijfelt of hij in Frankrijk moet blijven. The Walking Dead: Daryl Dixon is al zeker van nog een derde seizoen, dat zich af zal spelen in Spanje. Seizoen twee gaat in september van start in Amerika. Wanneer de reeks in Nederland in première gaat op Star Channel, waar het eerste seizoen te zien was, is niet bekend. Ook verscheen er een teaser voor seizoen twee van The Walking Dead: Dead City, dat draait om de verdere perikelen van Maggie (Lauren Cohan) en Negan (Jeffrey Dean Morgan). Het eerste seizoen van Dead City gaat later dit jaar in première bij Star Channel.