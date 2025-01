The Upshaws S06E01: meer van hetzelfde, maar bij vlagen geestig Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

De plot in Indianapolis snakt weer naar Lucretia (Wanda Sykes), die met haar kersverse echtgenoot Frank in Atlanta is gaan wonen.

Het voorlaatste seizoen van The Upshaws begint met een eigenzinnige parodie op Ain’t No Sunshine van Bill Withers. Bennie (Mike Epps) zingt in de keuken op bijna euforische wijze over het feit dat zijn schoonzus Lucretia (Wanda Sykes) ein-de-lijk weg is. Maar Bennie’s echtgenote Regina (Kim Fields) mist haar zus. Logisch: Sykes’ personage is al jaren de blikvanger in de komediereeks. Ze bemoeit zich overal mee, saboteert menig scène en fakkelt haar familieleden met haar cynische bespiegelingen voortdurend af. Niettemin vertrok Lucretia vorig seizoen met haar verloofde Frank (Lamont Thompson) naar Atlanta. Nu zijn ze getrouwd en wel.

Ook Lucretia mist echter Indianapolis. Ze kan maar niet aarden in haar nieuwe, veel warmere omgeving. Illustratief is een soort sketchscène waarin ze zich voor even een Atlanta Housewife waant. Maar strakke jurkjes en gezever over prosecco passen geenszins bij Lucretia. Geestig is daarnaast dat Frank haar ook niet goed lijkt te kennen. Na een rondje boodschappen doen komt Lucretia met twee grote flessen wodka thuis, waarop Frank zegt: ‘Haha, daar doe je vast een maand over’ – uiteraard heeft Sykes’ personage daar nog geen week voor nodig.

© Netflix

In Indianapolis gaat het zoals gewoonlijk: Bennie en Regina zijn blut. Dus wordt de trip van hun dochter Maya (Journey Christie) geannuleerd. Tasha (Gabrielle Dennis), de moeder van Bennies onechtelijke zoon Kelvin (Diamond Lyons), vormt dit seizoen de luis in de pels. Vorig seizoen bleek al dat ze in de kelder van Bennie en Regina was ingetrokken. Nu blijkt Tasha de reden van de financiële problemen van de Upshaws. Aangezien Tasha geen onderkomen meer had en Bennie haar zat was, heeft hij een duur hotel voor haar geregeld, waar ze aan het begin van het seizoen al een maand in bivakkeert.

© Netflix

Op zich slim gevonden om Tasha meer ruimte te geven, hoewel de serie duidelijk snakt naar de rentree van Lucretia vanuit Indianapolis. Sykes, één van de showrunners, blijft de reden om deze sitcom te zien, die verder, en dat is ook zeker aan haar te danken, in het teken staat van herhalingen van zetten. Maar die herhalingen horen ook wel bij Bennie, die zich toch telkens aan dezelfde steen blijft stoten.