The Union: trailer voor Netflix-film met Mark Wahlberg en Halle Berry

De komische actiefilm over een spionne (Halle Berry) die haar ex (Mark Wahlberg) meesleurt op een missie is afkomstig van de makers van Giri/Haji.

Mark Wahlberg (Spenser Confidential) en Halle Berry (Bruised) acteren samen in de komische actiethriller The Union, die vanaf vrijdag 16 augustus te zien is op Netflix. De film draait om de gemoedelijke bouwvakker Mike (Wahlberg), die op een dag zijn oude geliefde Roxanne (Berry) tegen het lijf loopt. Zijn blijkt inmiddels als spion voor een geheime overheidsinstantie te werken en wil haar oude vlam rekruteren voor een gevaarlijke missie in Europa. Bijrollen zijn er voor J.K. Simmons (Oz), Jackie Earle Haley (Human Target) en Lorraine Bracco (The Sopranos). Het script is afkomstig van Joe Barton (Giri/Haji) en David Guggenheim (Safe House), en de regie was in handen van Julian Farino (Giri/Haji). De film wordt geproduceerd door Stephen Levinson, die eerder ook met Wahlberg en Farino werkte aan de komische HBO-serie Entourage.