The Tourist: tweede seizoen gaat in november van start op Canvas

Het tweede seizoen van The Tourist gaat binnenkort van start op de Belgische televisie: vanaf 10 november zie je elke zondag een dubbele aflevering op Canvas. De thrillerserie volgt Elliot (Jamie Dornan), een man die wakker wordt in een Australisch ziekenhuis en kampt met geheugenverlies. Terwijl zijn leven in groot gevaar is, probeert hij met de hulp van de lokale agente Helen (Danielle Macdonald) te achterhalen wie hij is. In het tweede seizoen arriveren Elliot en Helen in Ierland, waar ze de geheimen van Elliots verleden proberen te ontrafelen. Wanneer Elliot met veel geweld wordt ontvoerd, komt hij oog in oog te staan met de familie McDonnell, haatdragende vijanden uit zijn verleden die wraak willen nemen voor daden die hij zich niet kan herinneren. Ondertussen werkt Helen samen met rechercheur Ruairi Slater (Conor MacNeill) om hem op te sporen. The Tourist is afkomstig van scenaristen Harry en Jack Williams (The Missing).