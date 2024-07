The Spencer Sisters S01E01: fijne chemie tussen de hoofdrolspelers Net5 , Serie , Recensie , TV • 17-06-2024 • leestijd 2 minuten • 2560 keer bekeken • bewaren

© CTV

Actrice Lea Thompson speelt een romanschrijver die met haar dochter (Stacey Farber) een detectivebureau opricht in niet erg verheffend misdaaddrama.

The Spencer Sisters is zo’n televisiedrama dat het niet moet hebben van geniale verhaallijnen, maar van de chemie tussen de twee hoofdrolspelers. Nestor Lea Thompson speelt Victoria Spencer, een romanschrijver die al decennia furore maakt met haar goed verkochte mysteries. Victoria heeft een getroebleerde relatie met haar dochter Darby (Stacey Farber), onder meer omdat ze tegen haar advies in bij de politie is gaan werken. En Victoria’s echtgenoot en Darby’s vader kwam ooit om tijdens zijn werk als politieagent. Niettemin groeien de twee weer naar elkaar toe als ze gezamenlijk een detectivebureau beginnen.

Dat begint als Darby ontslag neemt van haar werk. Ze kan het niet meer verkroppen dat haar superieuren almaar haar advies in de wind slaan terwijl ze bijna altijd gelijk blijkt te hebben. Tijdens een zaak waarbij de politie op zoek is naar een dief weet zij hem op eigen houtje op te sporen, maar krijgt ze geen compliment maar een reprimande: het is niet de bedoeling dat politieagenten zomaar wat doen. Tegen vrienden vertelt Darby echter dat dit haar wel wat lijkt: autonoom handelen, zonder dat er iemand met je meekijkt. Dat is precies wat Victoria ook al jaren doet. Grappig genoeg doen moeder en dochter, die zichzelf ‘de zusters’ beginnen te noemen, ook in teamverband vooral waar ze zelf zin in hebben.

© CTV

Zoals tijdens de eerste zaak die ze aannemen, die draait om een vrouw die door een universiteit onterecht wordt beticht van plagiaat. Victoria en Darby stuiten al snel op een complot, maar steggelen ondertussen wel over wie nu wie mag overhoren, en wie zich ontfermt over het waarborgen van bewijs. In die zin draait The Spencer Sisters onder meer over het etaleren van nederigheid – dat is soms nodig wanneer twee grote ego’s in een ruimte verkeren. En dat is ook wat van dit Canadese misdaaddrama, ondanks de zwakke scenario’s, beklijft: de moeder-dochter-band.