The Sommerdahl Murders S05E01: oubollig en bij vlagen onbedoeld cartoonesk

Het is feest in Helsingør en de kermis is gearriveerd in de Deense kustplek. De feestvreugde slaat evenwel al snel om als Kim Boelsen (Anders Skov Madsen), de medewerker van een schiettent, om het leven wordt gebracht. Die scène oogt potsierlijk en ietwat oubollig en had niet misstaan in een film van Alfred Hitchcock. Boelsen stapt de wagen in, lost zijn collega af, met wie hij bekvecht, en wordt in zijn torso getroffen. Dat laatste gebeurt precies op het moment dat andere cliënten ook schieten op doelen. Alsof je het verschil tussen een luchtpistool en een echt pistool niet zou kunnen horen.