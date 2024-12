The Six Triple Eight: flauwe, onuitstaanbare oorlogsspeeches Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Het nieuwe, bijzonder plichtmatig ogende drama van Tyler Perry draait om een bataljon van zwarte Amerikaanse vrouwen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog een ongekende prestatie neerzet.

‘Dit is serieus’, zegt een jonge zwarte vrouw in het Amerika van 1943 tegen haar witte lover. Ze doelt op de oorlog. Hij heeft zich aangemeld voor de luchtmacht en vertrekt al snel naar Europa. Zij zal hem missen, maar wil ook iets doen tegen ‘het monster’ dat Hitler heet. Haar wens gaat in vervulling als ze onderdeel wordt van het 6888ste postbataljon. Een eenheid die uitsluitend bestaat uit zwarte vrouwen en die zich bezighoudt met het faciliteren van de postbezorging vlak bij de vijandelijke linies. Kapitein (en later majoor) Charity Adams (Kerry Washington) krijgt de leiding over het gezelschap.

Maar terug naar de serieuze aard van de oorlog. Je zou dat ook als een ironische observatie kunnen zien, omdat filmmaker Tyler Perry (Mea Culpa, 2024) doorgaans komedies maakt en zich nu waagt aan een onderwerp dat onmiskenbaar aandacht verdient. Adams bataljon verwerkte in die tijd zeventien miljoen poststukken in negentig dagen. Tijdens de aftiteling komen een paar nog levende veteranen voorbij. Ze vertellen hoe ze destijds geen erkenning kregen, hoe ze zijn weggevaagd uit de geschiedenis. In de film is ook te zien hoeveel racisme Adams en haar inferieuren voor de kiezen kregen.

Maar een goede oorlogsfilm is The Six Triple Eight allesbehalve. Dat begint bij de loze, clichématige speeches van Adams. Bijvoorbeeld in het begin, als ze haar vrouwen de ernst van de situatie uitlegt en op verbeten wijze uiteenzet dat ze ‘kou zullen vatten’ en ‘hard moeten werken’, maar dat het wel voor een goed doel is. Tijdens zo’n scène schalt bombastische trompetmuziek uit de luidsprekers. Dat werkt bij Band of Brothers uitstekend, daar sorteert het een soort chauvinisme, maar hier voelt het plichtmatig. Alsof Perry ter voorbereiding van deze film een reeks oorlogsfilms zag en daar een soort gemene deler van heeft gemaakt.

Dat is bijzonder spijtig: Oprah Winfrey is ook te zien in de film, evenals Dean Norris (foto boven) en Sam Waterston. Maar eerlijk is eerlijk: maakte Perry ooit een goede film?