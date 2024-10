The Secret of the River S01E01: aardig maar gedateerd ogend Mexicaans coming-of-age-mysterie Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Een jongen met feminiene trekjes spendeert een zomer bij zijn grootmoeder en ontdekt daar meer over zichzelf, in plattelandsdrama met een intrigerende wending.

Manuel (Frida Sofía Cruz Salinas) spendeert de zomer bij zijn grootmoeder in een dorpje in het Mexicaanse Oaxaca; zo kan hij ook mooi de lokale taal, het Zapoteeks, leren. Hij doet graag boodschappen voor haar en loopt parmantig met de boodschappentas in zijn armen over de markt. Tijdens één van zijn winkelsessies valt zijn oog op Muxe Solange (La Bruja de Texcoco). Een kleurrijke verschijning. Als Manuel bevriend raakt met Erik (Mauro Guzmán), vraagt hij hem wat een Muxe is. ‘Een man die zich kleedt als een vrouw’, antwoordt Erik.

Op dat moment in de aflevering is Manuel al door Eriks vader neergezet als een ‘queer’. En hoewel de Muxe al eeuwenlang onderdeel uitmaakt van de culturele tradities in Oaxaca, moet Eriks vader er niets van hebben. Dus indoctrineert hij zijn zoon met de nodige trans- en homofobie. Maar Erik trekt zich daar niets van aan.

In de openingsscène is al te zien dat de bovengenoemde spanningen zullen leiden tot een tragedie waar iemand bij omkomt. Tegen het einde van de aflevering blijkt dat een vriend van Eriks vader zich - tijdens een huwelijksfeest waarop veel wordt gedronken - bij de rivier uit de titel richt tot Manuel. Is het niet wat om even het water in te springen? De jongeling weet maar al te goed dat dit een eufemisme is voor een akelige versierpoging. Hierna ontstaat een worstelpartij waar ook Erik bij betrokken is. De twee besluiten de gruwelijke affaire te vergeten.

Maar twintig jaar later, als de twee elkaar ontmoeten, blijkt er nog meer te spelen; iets bovennatuurlijks, waar de rivier ogenschijnlijk ook mee wordt gelinkt. The Secret of the River (El Secreto del Río) zinspeelt daar in de pilotaflevering al op. Het resultaat is een aardig coming-of-age-mysterie dat echter op krampachtige wijze iets wil zeggen over de perceptie van homoseksuelen en trans personen op het Mexicaanse platteland van nu. Op zich een goed voornemen, maar de verhaallijn en de wijze waarop Manuel wordt gepresenteerd voelt ietwat gedateerd aan. Maar misschien is dit voor sommige Mexicanen juist nieuwe materie, wie zal het zeggen.