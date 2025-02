The Righteous Gemstones: trailer voor vierde seizoen van HBO Max-serie

De komische serie over een excentrieke familie van evangelisten is afkomstig van Danny McBride, die eerder al Eastbound & Down en Vice Principals maakte voor HBO.

Het vierde en laatste seizoen van The Righteous Gemstones gaat binnenkort van start bij HBO Max: vanaf zondag 9 maart is de reeks wekelijks te zien in Amerika en de Nederlandse première volgt waarschijnlijk op maandag 10 maart. De komische serie draait om een excentrieke familie van evangelisten: John Goodman geeft gestalte aan patriarch Eli Gemstone en Danny McBride, Adam DeVine en Edi Patterson zijn te zien als zijn kinderen. Nieuwe toevoegingen aan de cast van het vierde seizoen zijn Megan Mullally, Arden Myrin en Seann William Scott, die te zien zijn als de familie Milsap. Verder keert Walton Goggins weer terug als Baby Billy Freeman. The Righteous Gemstones werd bedacht door Danny McBride zelf, die eerder al de komische series Eastbound & Down en Vice Principals maakte voor HBO.