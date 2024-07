The Reunion: thrillerserie gaat in juli van start op VRT 1

De thriller The Reunion legde het in een poll van de NPO, die bepaalde welke serie in juni te zien zou zijn tijdens de jaarlijkse 'crime nacht', af tegen het Australische Black Snow, maar de serie gaat vrijdag 19 juli wel van start op de Belgische televisie bij VRT 1. In The Reunion ontvangt Thomas (Ioan Gruffudd uit Liar) een mysterieuze uitnodiging voor de reünie van zijn middelbare school, waar hij zijn vrienden Max (Grégory Fitoussi) en Fanny (Vahina Giocante) terugziet. Het drietal wordt nog altijd achtervolgd door de verdwijning van hun vriendin Vinca vijfentwintig jaar geleden, en al snel komen er oude geheimen aan het licht. The Reunion is een adaptatie van de roman La jeune fille et la nuit van Guillaume Musso, die door Marston Bloom (Marcella) voor televisie werd bewerkt. Bill Ealges (Who Is Erin Carter?) tekende voor de regie. De serie bestaat officieel uit zes afleveringen, maar zal in drie delen op televisie worden uitgezonden.