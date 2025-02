The Responder: tweede seizoen gaat in maart van start bij de NPO

Het tweede seizoen van The Responder gaat volgende maand van start op de Nederlandse televisie: de nieuwe reeks is vanaf donderdag 27 maart wekelijks te zien op NPO 3 en NPO Start, terwijl alle afleveringen vanaf dan tevens online te streamen zijn via NPO Plus. Martin Freeman (The Office, Sherlock) geeft in het politiedrama gestalte aan agent Chris Carson, die gevaarlijke nachtdiensten draait in de straten van Liverpool. In het tweede seizoen doet Carson zijn best om op het rechte pad te blijven, maar als zijn leidinggevende (Amaka Okafor) hem om een gunst vraagt, kruist hij al snel paden met een van de gevaarlijkste drugsdealers in Liverpool, om daarna weer terug te vallen in oude gewoonten. Bijrollen zijn er voor Adelayo Adedayo (als zijn partner Rachel Hargreaves), MyAnna Buring (als zijn vrouw Kate Carson), Warren Brown (als zijn politie-rivaal Raymond Mullen) en Emily Fern (als de drugsverslaafde Casey).