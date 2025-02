The Residence: trailer voor Netflix-serie over moordmysterie in het Witte Huis

Na een moord tijdens een staatsdiner in het Witte Huis gaat de eigenzinnige detective Cordelia Cupp (Uzo Aduba uit Orange Is the New Black) op zoek naar de dader.

Na eerder Bridgerton produceert Shonda Rhimes (Grey's Anatomy) nu het moordmysterie The Residence voor Netflix. De luchtige misdaadserie speelt zich af in het Witte Huis, waar tijdens een staatsdiner een moord is gepleegd. Het is aan de excentrieke detective Cordelia Cupp (Uzo Aduba uit Orange Is the New Black) om de zaak op te lossen, wat niet makkelijk is in een huis met 132 kamers en 157 potentiële verdachten. Bijrollen zijn er voor onder meer Giancarlo Esposito (die de overleden Andre Braugher verving), Jason Lee, Randall Park, Bronson Pinchot en Isiah Whitlock. Verder zijn onder meer Jane Curtin, Al Franken, Julian McMahon en Kylie Minogue (die hier zichzelf speelt) te zien in gastrollen. Paul William Davies treedt aan als showrunner. Davies werkte eerder met Rhimes aan Scandal, dat zich ook afspeelt in de politieke arena van Washington.