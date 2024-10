The Remarkable Life of Ibelin: bijzonder teder portret

© Netflix

In zijn tamelijk korte leven weet de met spierdystrofie gediagnosticeerde Noor Mats Steen een grote indruk te maken, getuige deze op Sundance bekroonde, ontroerende documentaire.

De Noor Mats Steen wordt al in zijn vroege jeugd gediagnosticeerd met de ongeneeslijke ziekte van Duchenne, een ernstige spieraandoening die ervoor zorgt dat spieren al vanaf jonge leeftijd zwakker worden. Dus belandt Steen al snel in een rolstoel. Ook begint hij te gamen en verruilt hij in zekere zin de normale, fysieke wereld voor de digitale wereld. Zijn ouders vrezen gaandeweg dat belangrijke zaken die bij opgroeien horen, zoals het maken van vrienden, aan hun zoon voorbijgaan. Zeker gezien het feit dat ze weten dat hij niet oud zal worden en desondanks zijn tijd spendeert in games als World of Warcraft.

Als de in 1989 geboren hoofdpersoon in 2014 overlijdt, wacht zijn ouders een grote verrassing. Steen, wiens online bijnaam ‘Ibelin’ luidde, blijkt een grote rol van betekenis te hebben gespeeld in een keur aan mensenlevens. Hij was onderdeel van het online gilde Starlight en werd zelfs verliefd op een vrouwelijke gamer. De vrezen van zijn ouders waren in zekere zin ongegrond. Je zou kunnen stellen: deze documentaire gaat over menselijke veerkracht. Misschien een cliché, maar documentairemaker Benjamin Ree giet die gedachte in een tedere, toepasselijke vorm.

Alle chats van Steen, bestaande uit zo’n 42.000 pagina’s, zijn bewaard gebleven. Die gebruikt Ree om momenten uit Steens leven te ensceneren met beelden gegenereerd in World of Warcraft, terwijl hij in de normale wereld de vrienden van Ibelin ook voor de camera krijgt. The Remarkable Life of Ibelin werd op het afgelopen Sundance filmfestival bekroond met de prijs voor beste regie en de speciale publieksprijs. Dat laatste laat zich makkelijk duiden. Ree’s film is een onvervalste tearjerker, over een jonge man die niet oud mocht worden, maar wel een grote erfenis achterlaat.