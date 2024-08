The Piano Lesson: trailer en datum voor dramafilm van Netflix

Samuel L. Jackson (The Hateful Eight) en John David Washington (Tenet) spelen hoofdrollen in de film The Piano Lesson, die vanaf vrijdag 22 november te zien is op Netflix. Het drama draait om een conflict rond een oude en waardevolle piano: Boy Willie Charles (John David Washington) wil het instrument verkopen, maar zijn zus Berniece (Danielle Deadwyler) is vastbesloten om het erfstuk binnen de familie te houden. Hun oom Doaker (Samuel L. Jackson) probeert de vrede tussen de ruziënde familieleden te bewaren. Bijrollen zijn er voor Ray Fisher, Michael Potts, Corey Hawkins en zangeres Erykah Badu. The Piano Lesson is een filmbewerking van het toneelstuk van August Wilson, bekend van het eveneens door Netflix verfilmde Ma Rainey's Black Bottom. De filmversie markeert het regiedebuut van John David Washingtons broer Malcolm, die met Virgil Williams (Mudbound) aan het script werkte. Hun vader Denzel is een van de producenten.