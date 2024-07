The Office: alle seizoenen van Amerikaanse versie komen naar Videoland

De Amerikaanse versie van The Office verschijnt vrijdag 12 juli bij Videoland, waarbij alle seizoenen aan het aanbod worden toegevoegd. Waar het Britse origineel slechts twaalf afleveringen en een tweedelige kerstspecial telde, was deze remake goed voor ruim 200 afleveringen. The Office US volgt de werknemers van een Amerikaanse vestiging van het papierbedrijf Dunder Mifflin, waarbij Steve Carell gestalte geeft aan de weinig tactvolle kantoorbaas Michael Scott, die omringd wordt door de overijverige Dwight Schrute (Rainn Wilson), de relaxte Jim Halpert (John Krasinski) en diens love interest Pam (Jenna Fischer), en temp-werker Ryan Howard (B.J. Novak). De serie van showrunner Greg Daniels is vooralsnog ook nog steeds te zien op Netflix. Daniels werkt nu aan een vervolgserie met een nieuwe cast, waarin onder meer Domhnall Gleeson te zien zal zijn.