The New Pope gaat op 13 januari in première

John Malkovich volgt Jude Law op als de paus in de nieuwe serie van regisseur Paolo Sorrentino (The Great Beauty).

Zender HBO onthulde de premièredatum van The New Pope: vanaf 13 januari is de opvolger van The Young Pope te zien in Amerika. In de tweede reeks is John Brannox ( John Malkovich ) aangesteld als de nieuwe paus. Hij lijkt de ideale opvolger van Lenny Belardo (Jude Law, die te zien was in The Young Pope), maar blijkt tegelijk ook een aantal geheimen met zich mee te dragen. Ondertussen isBelardo verklaard tot heilige, terwijl hij nog altijd in een coma ligt. Bijrollen zijn er voor Sharon Stone ( Mosaic ) en Marilyn Manson ( Sons of Anarchy ). Alle afleveringen werden opnieuw geregisseerd door Paolo Sorrentino (het Oscarwinnende The Great Beauty, de recente Berlusconi-film Loro ), die ook weer als scenarist aan de serie werkte.