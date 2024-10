The Manhattan Alien Abduction S01E01: voer voor de sceptische televisiekijker Netflix , Serie , Recensie , Documentaire • Vandaag • leestijd 2 minuten • 130 keer bekeken • bewaren

De ‘grootste ontvoeringszaak ooit’ oogt in driedelige docureeks van meet af aan als de fabricatie van een fantasierijke New Yorker.

Het is 30 november 1989. Als New Yorker Linda Napolitano in bed ligt, voelt ze ineens een mysterieuze kracht die haar op laat stijgen. Ze zweeft naar buiten, de hemel in. Dit was Napolitano’s bijzondere ontmoeting met aliens, vertelt ze na deze dromerige scène. De makers van The Manhattan Alien Abduction hebben overduidelijk veel tijd gestoken in de reconstructies in de serie: de ensceneringen lijken de fantasierijke geest van Napolitano te benadrukken. De enigszins sceptische kijker zal van meet af aan maar moeilijk willen meedeinen met de bovengenoemde wonderlijke getuigenis, destijds omschreven als ‘de grootste ontvoeringszaak ooit’.

Napolitano mag eind jaren tachtig aanschuiven bij radioprogramma’s en talkshows, en ze heeft een saillante boodschap: maar liefst 23 mensen zagen haar zweven. Hun getuigenissen zijn gefilmd. Ufoloog (ja, dat is kennelijk een beroep) Budd Hopkins begint Napolitano onder hypnose te ondervragen, en is klaarblijkelijk onder de indruk van haar esoterische ervaring. Hoewel het er ook sterk op lijkt dat hij op zijn beurt ook getuigen zoekt om zijn twijfelachtige theorieën over buitenaards leven in het heelal te ondersteunen. Vrijwel alles riekt in die zin naar gewetenloos opportunisme in deze documentairereeks.

Het is geen verrassing dat Napolitano recent een rechtszaak aanspande tegen Netflix, waar de serie te zien is. De New Yorker komt er net als Hopkins bekaaid vanaf. Maar de makers van The Manhattan Alien Abduction zijn evenwel in de eerste aflevering niet echt bezig met waarheidsvinding, maar meer met de vraag: hoe fabriceer je zo’n gebeurtenis? Want daar heb je, blijkt al snel, behoorlijk wat vindingrijkheid voor nodig.