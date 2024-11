The Madness S01E01: paranoiathriller met een twist

Zoals gewoonlijk in films en televisieseries die verschijnen bij Netflix wordt de kijker in de openingsscène van The Madness meteen in het diepe gesleurd. Een zwarte man ondergaat in een Amerikaans woud een nachtmerrie. In flarden is te zien hoe hij in moerassen wordt achternagezeten. In de ochtend verschijnt hij in een diner. Muncie Daniels (Colman Domingo) spreekt twee agenten aan. ‘Het was een zware ochtend.’ Saillant is dat Daniels in deze omgeving de enige zwarte man is. En zwarte mannen worden door sommige witte Amerikanen áltijd beschouwd als een potentieel gevaar, is de suggestie.