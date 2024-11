The Madame Blanc Mysteries S03E01: moordmysterie én minicollege kunstgeschiedenis

© Acorn TV / Channel 5

De vingers van antiekhandelaar en amateurspeurder Jean White beginnen te jeuken als tijdens een geënsceneerd moordmysterie in een omineus hotel daadwerkelijk een moord wordt gepleegd.

Het derde deel van The Madame Blanc Mysteries begint in een omineus hotel. Antiekhandelaar Jean White (Sally Lindsay) heeft met haar vrienden een groep acteurs ingehuurd die een moordmysterie gaan ensceneren. Ja, de aflevering is een moordmysterie in een moordmysterie. Dat is al vaker gedaan, maar scenaristen Sally Lindsay en Sue Vincent geven hier een leuke twist aan. Niettemin begint de ellende als de avond is begonnen. Drie acteurs staan samen met de hotelgasten en het echtpaar dat het hotel runt om de eettafel te fraterniseren. Totdat het licht uitvalt en een pistoolschot te horen is.

De hoteleigenaar is morsdood en politiemajoor André Caron (Alex Gaumond), één van de feestgangers, verklaart de eetzaal tot plaats delict. Iedereen moet zich opsluiten in zijn hotelkamer. White en haar vaste secondant Dom (Steve Edge) kunnen het natuurlijk niet laten om in hun pyjama’s in het holst van de nacht toch even de ruimte binnen te wippen. In haar hoofd heeft White zoals gewoonlijk al de conclusie getrokken over wie de dader is. Tussendoor krijgt de kijker ook nog even een cursus in wat 'rococo' precies betekent en hoe die ornamentrijke kunststijl uit de achttiende eeuw weer iets te maken heeft met de losse moraal uit die tijd.

© Acorn TV / Channel 5

Lindsay en Vincent vinden in die zin voortdurend excuusjes om zich los te weken van de traditionele vorm van een misdaaddrama. En saillant aan deze aflevering is dus ook dat hij iets zegt over acteren. Met acteurs die een moordmysterie acteren. En echte acteurs die daar ook weer deel van uitmaken. En vooral: dat ook goede acteurs soms weleens een steekje laten vallen.