The Madame Blanc Mysteries: Britse misdaadserie krijgt vierde seizoen

De website Deadline bericht dat The Madame Blanc Mysteries is verlengd met nog een vierde seizoen. De vierde reeks bestaat uit zes nieuwe afleveringen en een kerstspecial en moet later dit jaar debuteren op de Britse televisie. The Madame Blanc Mysteries is in Nederland te zien bij BBC First. De lichtvoetige misdaadserie volgt Jean White (Sally Lindsay), die is neergestreken in in Zuid-Frankrijk, waar ze als amateur detective-mysteries onderzoekt. Steve Edge keert terug als haar love interest Dom en verder zijn ook Sue Vincent (Gloria), Robin Askwith (Jeremy), Sue Holderness (Judith) en Alex Gaumond (Caron) in het vierde seizoen opnieuw van de partij. The Madame Blanc Mysteries werd gecreëerd door Lindsay zelf, die eveneens de medebedenker is van de politieserie Scott & Bailey. 'Als je me toen ik vijf jaar geleden Madame Blanc bedacht had verteld dat de serie tevens een hit zou zijn in onder meer Amerika, Australië en Canada, had ik versteld gestaan', liet de scenarist en actrice weten in een statement.