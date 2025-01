The Love Scam: humorloze, bedenkelijke romcom Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Duccio Giordano / Netflix

Italiaanse komedie over een man die zich in Napels voordoet als een ander om een vrouw in te palmen is bijzonder onverteerbaar.

De broers Antenello (Vincenzo Nemolato) en Vito (Antonio Folletto) wonen al sinds jaar en dag in een flat in een volkswijk in Napels. De twee kampen met grote schulden en dragen ook nog eens de zorg voor Vito’s baby’tje – de moeder is uit beeld verdwenen. Tot overmaat van ramp blijkt hun huis te zijn verkocht aan een vastgoedhandelaar die een vijfsterrenhotel op de plek wil bouwen. Antenello heeft per ongeluk een document getekend. Binnen een maand moet de woning leeg worden opgeleverd.

© Duccio Giordano / Netflix

Je zou zeggen: op zoek naar een nieuwe woning. Maar scenaristen Caterina Salvadori en Ciro Zecca kiezen een andere, dommige invalshoek. Vito en Antenello doen een poging om de vastgoedondernemer van gedachten te veranderen. Antenello bedenkt een plan: Vito, die zich voordoet als een succesvolle medewerker van een goed doel, moet Marina (Laura Adriani), de dochter van de vastgoedondernemer, inpalmen. Dat is geen sinecure. Marina is een succesvolle zakenvrouw en komt eerst nogal bits over. Ze heeft geen tijd voor een affaire.

© Duccio Giordano / Netflix

Gaandeweg bloeit er toch iets op tussen Vito en Marina. Dankzij slim speurwerk van Antenello ontdekken de broers Marina’s passie voor koken. Daar speelt Vito naarstig op in, want liefde gaat door de maag, zoiets.

© Duccio Giordano / Netflix

In moreel opzicht kan je de acties van de broers omschrijven als stalken of erger. Het probleem is ook dat het gekonkel van Vito en Antenello niet grappig is. En dat dit concept, van minkukels die een kille vrouw proberen te ontdooien, al zo vaak (en beter) is verbeeld. Het enige wat noemenswaardig is aan The Love Scam (Mica è Colpa Mia) zijn de soms ansichtkaart-achtige panorama’s van de baai van Napels.