The Listeners S01E01: visueel zinderend mysterie

© Will Robson-Scott / BBC / Element Pictures

Rebecca Hall speelt een lerares Engels wiens leven overgenomen lijkt te worden door een bromtoon in eigenzinnig door Janicza Bravo geregisseerd vierluik.

De Britse actrice Rebecca Hall kiest haar rollen zorgvuldig en komt het best tot haar recht in mysteries waarin haar personage twijfelt aan de wereld om haar heen, zie The Night House (2020) en Resurrection (2022). Haar hoofdrol in de BBC-serie The Listeners borduurt hierop voort. Hall speelt Claire, een lerares Engels die sinds enige tijd voortdurend een omineuze bromtoon hoort. Dat penetrante geluid dreigt haar leven over te nemen, getuige ook haar angstwekkende, onverklaarbare dromen. Lijdt Claire aan waanbeelden? Laat haar gehoor haar in de steek? Of beschikt ze over een uiterst sensitief gehoor?

De Canadese scenarist en theatermaker Jordan Tannahill, die zijn eigen gelijknamige boek bewerkte tot vier afleveringen, introduceert nog een andere heikele twist. Claire’s student Kyle (Ollie West) claimt de bromtoon eveneens te horen. Hij wil graag met zijn lerares op onderzoek uit. Maar is dat geen voer voor een buitenechtelijke affaire? Claire is gelukkig getrouwd met Paul (Prasanna Puwanarajah) en heeft met hem een dochter (Mia Tharia). Aan hem durft ze over de bromtoon te vertellen. Paul stelt echter therapie voor, maar Claire heeft geen last van angstaanvallen of depressies.

The Listeners is geregisseerd door Janicza Bravo (zie ook haar intelligente Zola, 2020), die qua beeldcomposities alle unheimische registers opentrekt. Denk aan de camera die steeds dichter op Claire inzoomt of onverwachte overgangen in de montage. Sowieso weet de serie zich in esthetisch opzicht, met een geprononceerde grauwe mise-en-scène, te onderscheiden van de meeste andere televisiedrama’s. De plot an sich roept herinneringen op aan Todd Haynes’ Safe (1995), over een vrouw (Julianne Moore) die lijdt aan een onverklaarbare ziekte. En aan Apichatpong Weerasethakuls Memoria (2021), over een vrouw (Tilda Swinton) die in het Amazonegebied een raar geluid hoort.

Talentvolle actrices, ingenieuze filmmakers en angstwekkende mysteries leiden in die zin soms tot een zinderend combinatie. Dat is ook bij The Listeners het geval.