The Lincoln Lawyer: derde seizoen verschijnt in oktober op Netflix

Het derde seizoen van The Lincoln Lawyer is vanaf donderdag 17 oktober te zien bij Netflix. In tegenstelling tot het vorige seizoen, dat in twee delen werd gesplitst, verschijnen ditmaal direct alle tien de afleveringen. De derde reeks is een tv-bewerking van The Gods of Guilt, het vijfde boek uit de door Michael Connelly geschreven reeks over advocaat Mickey Haller (in de serie gespeeld door Manuel Garcia-Rulfo). In het derde seizoen stort Haller zich op de moord van prostituee Glory Days (Fiona Rene), die hem eerder nog hielp met de zaak rond Jesus Menendez. Ook Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy) en Angus Sampson (Cisco) keren terug en Yaya DaCosta geeft opnieuw gestalte aan advocaat Andrea Freemann. En hoewel haar personage aan het einde van het tweede seizoen besloot om voor haar werk naar San Diego te verhuizen, is ook Neve Campbell er weer bij als Hallers ex-vrouw Maggie, al is nog niet bekend hoe groot haar rol zal zijn.