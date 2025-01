The Hooligan S01E01: fletse stereotypen; opzichtige wendingen Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Poolse thrillerreeks over een zeventienjarige hooligan is een suffe combinatie van Green Street Hooligans en Fight Club.

De zeventienjarige Kuba (Grzegorz Palkowski) is net als zijn vader Michat (Karol Pocheć) diehard fan van voetbalclub Gladius. De groengele clubkleuren heeft hij in tattoovorm op zijn borst laten vereeuwigen. Als Michat na een gevangenisstraf vrijkomt, leert Kuba de vrienden van zijn pa kennen: stuk voor stuk rouwdouwers. Zyga (Wojciech Zieliński) is de leider van deze groep hooligans, waar Michat ook deel van uitmaakte. Zyga heeft een geheim: hij had zeventien jaar geleden een korte affaire met Kuba’s moeder Justyna (Żmuda Trzebiatowska) en is er heilig van overtuigd dat de jongeling zijn zoon is.

Wat zou het leuk zijn om zijn ‘vlees en bloed’ te zien excelleren in (en om) het stadion. Zyga nodigt Kuba op dwingende wijze uit om zich eens te melden in zijn sportclub, waar Kuba wat spiermassa kan opbouwen. Dat is nodig: de mannen van Gladius nemen het vaak in georganiseerde gevechten op tegen hun tegenstanders. Tijdens zo’n gevecht geeft ook Michat acte de présence, al is het om zijn zoon in de gaten te houden – eigenlijk wil Kuba’s vader op het rechte pad blijven.

© Netflix

Wat volgt laat zich omschrijven als een suffe combinatie van Green Street Hooligans (2005) en Fight Club (1999). En Kuba vindt het alleen maar geweldig; hij scheert zelfs zijn kop kaal, getuige de openingsscène. The Hooligan (Kibic) heeft geen pretenties om nieuwe verhalen te vertellen. De mannen uit Zyga’s gelederen zijn stuk voor stuk stereotypes, met tattoos en domme praat. En ook de introductie van Blanka (Mila Jankowska), het vriendinnetje van Kuba, is een slap excuus om nog wat spanning in de brouwerij te brengen – ze heeft geld nodig om een huisuitzetting te kunnen voorkomen.

© Netflix

Kuba wil haar helpen, en er wordt in de eerste aflevering volop gehandeld in drugs. Zijn lot lijkt in die zin al vast te staan, in deze gemankeerde Poolse thrillerreeks.