The Hardacres S01E01-02: pijlsnel van vodden naar rijkdom

© Jay Brooks / Channel 5 Broadcasting

Een arme familie uit het Yorkshire van het einde van de negentiende eeuw wint een fortuin in ietwat ridicuul kostuumdrama.

‘We kennen alleen de wereld van haringen’. Yorkshire, 1890. Sam (Liam McMahon) is een havenarbeider die dagelijks grote ladingen vis naar de markt vervoert. Zijn echtgenoot Mary (Claire Cooper) werkt als haringfileerster. De kinderen van het echtpaar werken ook in dezelfde beroepsgroepen. Het is in de eerste aflevering van The Hardacres overduidelijk dat de familie uit de titel uitgeknepen wordt. Er moet hard gewerkt worden voor een schamel loon. De situatie wordt verergerd als Sams hand bij een bedrijfsongeval ernstig geblesseerd raakt. Met uiteindelijk als gevolg dat de Hardacres hun huis dreigen te verliezen.

Gelukkig betoont Mary zich een vindingrijke entrepreneur. Met het laatste geld dat ze bezit koopt ze een vaatje haring. Waarom beginnen ze geen viskraam? Die kraam groeit al snel uit tot een volwaardige winkel en visrokerij. Ineens houdt de familie bakken met geld over. De winst wordt op advies van een bankier geïnvesteerd in een Zuid-Afrikaanse mijn. Tegen het einde van de aflevering zijn de Hardacres miljonairs. In de tweede aflevering betrekken ze een riante villa, inclusief een leger aan personeel. Klinkt allemaal ridicuul, en dat is The Hardacres ook.

© BBC

In de krant The Guardian betoogden de makers van The Hardacres dat er op Britse televisie een gebrek is aan verbeeldingen van het leven van de onderklasse. Ironisch genoeg proberen Sam en Mary zich na de openingsaflevering juist uit die klasse te vechten: het vermogen hebben ze, nu nog de etiquette van de jetset onder de knie krijgen, lijkt de boodschap. Het was interessanter geweest als deze serie zich had beperkt tot een hardvochtig Dickensiaans drama dat echt geïnteresseerd is in Engelse arbeiders aan het einde van de negentiende eeuw.