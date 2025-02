The Handmaid's Tale: datum en teaser voor zesde en laatste seizoen

Het zesde en laatste seizoen van The Handmaid's Tale gaat dinsdag 8 april in première in Amerika en vandaag werden de allereerste beelden van de slotreeks onthuld. Wanneer het zesde seizoen in Nederland te zien zal zijn is nog niet bekend, maar het vijfde seizoen ging hier destijds één dag na de Amerikaanse première van start bij Videoland. De vorige seizoenen waren later ook op televisie te zien bij Star Channel (voorheen Fox) en het Belgische Canvas. The Handmaid's Tale draait om dienstmaagd June (Elisabeth Moss), die moet zien te overleven in de totalitaire maatschappij Gilead, waar vrouwen worden onderdrukt door de mannelijke machthebbers. Aan het einde van het vijfde seizoen zagen we onder meer een onverwacht treffen tussen June en Serena (Yvonne Strahovski) aan boord van een trein. Hoewel het zesde seizoen het laatste seizoen is van The Handmaid's Tale, wordt er tevens gewerkt aan een opvolger getiteld The Testaments.