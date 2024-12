The Gymnasts S01E01: sluimerende Italiaanse turnthriller

De sneeuwrijke, mistige Italiaanse Alpen vormen het toneel voor The Gymnasts (Corpo Libero): een sluimerende thrillerreeks over een mysterieuze moord op één van de deelnemers aan een belangrijk turnkamp. Tiener Martina del Bianco (Alessia De Falco) is één van de atleten en één van de verdachten. In de eerste aflevering is te zien hoe zij wordt verhoord door de politie. Del Bianco manifesteert zich als een vreemde eend in de bijt. Ze was er even uit vanwege een blessure en wordt bij terugkomst geenszins met open armen onthaald. Teamgenoten Carla (Giada Savi) en haar secondant Nadia (Federica Cuomo) hebben een grote aversie tegen Del Bianco.