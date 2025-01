The Fall of Diddy S01E01: portret van ‘een gevaar voor de samenleving’ HBO Max , Serie , Recensie , Documentaire • Vandaag • leestijd 2 minuten • 55 keer bekeken • bewaren

© Discovery / HBO

Een keur aan getuigen schetst voor de camera een naargeestig beeld van de wereldberoemde rapper, entrepreneur en muziekproducent.

Rapper, entrepreneur en muziekproducent P. Diddy wordt, aldus een commentator uit The Fall of Diddy, ‘het meest geassocieerd met de dood, tragediën en gebrokenheid’. Journalist Danyel Smith, die in de jaren negentig door de rapper werd bedreigd, omschrijft haar bedreiger: ‘Hij weet wat hij wil en wanneer hij het wil.’ Terwijl de rechtszaken (ja, meervoud) tegen P. Diddy nog lopen, hij wordt onder meer beschuldigd van mishandeling en mensenhandel, verschijnt de ene na de andere documentaire over de multimiljonair. Streamingdienst Peacock produceerde Diddy: The Making of a Bad Boy, bij sensatiezender TMZ verscheen The Downfall of Diddy en bij HBO Max nu The Fall of Diddy.

De laatstgenoemde titel bestaat uit vier afleveringen. In de openingsaflevering weten documentairemakers Yoruba Richen en Emma Schwartz al een leger aan getuigen voor de camera te krijgen. Een make-up-artiest ziet in 2010 tijdens het Grammy-weekend in Los Angeles hoe Cassie Ventura, destijds de vriendin van P. Diddy, na een aanvaring met haar lover met een gehavend gezicht haar hotelkamer verlaat. Smith getuigt hoe P. Diddy in 1997 dreigt haar te vermoorden en in de achterbak van zijn auto te dumpen, als hij geen inzage krijgt in het coververhaal over hem waar zij aan werkt. Tijdens een door P. Diddy georganiseerd basketbaltoernooi in New York in 1994 komen negen mensen om het leven - onder meer door toedoen van een gebrek aan aandacht voor de publieke veiligheid.

Je zou kunnen stellen: P. Diddy is een storm die al decennialang zijn sporen achterlaat. The Fall of Diddy laat, zoals zoveel documentaireseries van dit kaliber, zien hoe hij overal mee wegkwam; hoe mensen die kwalijke dingen zagen werden afgekocht. Maar het hek is van de dam: steeds meer melden zich. Omdat, zoals iemand in de eerste aflevering opmerkt, ‘P. Diddy een gevaar is voor de samenleving’.