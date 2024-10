The Devil’s Hour S02E01: vernuftige nachtmerrie Amazon , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 87 keer bekeken • bewaren

Peter Capaldi schittert opnieuw als de ijzingwekkende Gideon Shepherd in openingsaflevering die zich laat omschrijven als het begin van een grote, naargeestige puzzel.

Het begin van het tweede seizoen van The Devil's Hour begint met een jonge Lucy Chambers die zich in de jaren negentig ontpopt als een kruimeldief. Als ze door een agent wordt gearresteerd en terloops haar speurtalent aan hem laat zien, noemt hij haar een 'detective in de dop'. Met deze scène weet je ook meteen in welk leven de aflevering begint. In de variant waarin Chambers (Jessica Raine) seriemoordenaar Gideon Shepherd (Peter Capaldi) zal arresteren. Voor haar de eerste keer; voor hem de zoveelste. Vorig seizoen verdween Chambers' zoon Isaac (Benjamin Chivers) uit het leven waarin de hoofdpersoon een medewerker was van de kinderbescherming.

Nu verschijnt Isaac in haar andere leven, wanneer hij ineens in een woning wordt aangetroffen. Als Chambers en haar partner Ravi Dhillon (Nikesh Patel) ten tonele verschijnen en het jongetje wordt gevraagd wie zijn moeder is, wijst hij naar Chambers. Het tweede deel van The Devil’s Hour grossiert in dit soort omineuze scènes, die de opmaat vormen naar de (her)introductie van Shepherd, en dat gebeurt ook tegen het einde van de aflevering. Dan arresteert Chambers hem en moet hij haar opnieuw vertellen dat hij geen incarnatie van de duivel is; de duivel zwerft daar buiten rond en vermoordt onschuldige kinderen, zegt hij ziedend.

Alleen al Capaldi’s spel als een ijzingwekkende maar intrigerende seriemoordenaar met een missie is opnieuw al reden genoeg waarom The Devil’s Hour lof verdient. Evenals het feit dat showrunner Tom Moran de kijker geenszins minacht. Wie de serie werkelijk wil begrijpen zal met al die levens of dimensies echt moeten blijven opletten. Dit tamelijk complexe televisiedrama werkt alleen als je de beproevingen ook écht begrijpt.