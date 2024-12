The Children’s Train: aandoenlijk maar voorspelbaar Italiaans historisch drama Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Anna Camerlingo / Netflix

Een armlastig Napolitaans jongetje belandt na de Tweede Wereldoorlog in het noordelijker gelegen Modena, waar hij zich ontpopt als viooltalent.

Veel Napolitaanse kinderen werden na de Tweede Wereldoorlog door hun ouders per trein naar het noorden gestuurd. In het zuiden heerste armoede; in veel gezinnen was zelfs geen geld voor goede kleding, laat staan scholing. The Children’s Train (Il Treno dei Bambini) draait om de jonge Amerigo (Christian Cervone), die in Napels opgroeit met zijn moeder Antonietta (Serena Rossi). Hij heeft zich ontpopt als een belhamel, tot ongenoegen van Antonietta. In 1946 stuurt ze hem naar Modena, om tijdelijk bij een pleeggezin aan te sterken (Amerigo is graatmager). De treinactie is opgezet door de communisten, en veel Napolitanen beweren dat de kinderen in ovens zullen belanden.

Niets is minder waar: Amerigo komt terecht bij de alleenstaande twintiger Derna (Barbara Ronchi), die de jongeling steeds meer als een zoon begint te zien. Ze is een marxist, net als veel van haar gemeenschapsgenoten. Ze delen alles met elkaar. En Amerigo krijgt ook interesse in het spelen van viool – hij blijkt een natuurtalent. The Children’s Train valt qua opzet in die zin in de categorie from rags to riches, met in de tweede akte de voorspelbare terugval: als Amerigo terugkeert in Napels wil Antonietta helemaal niets van zijn viool weten. En evenmin dat de Italiaan in Modena lekker vlees en kaas te eten kreeg.

© Anna Camerlingo / Netflix

The Children’s Train illustreert de grote welvaartsverschillen tussen het zuiden en noorden van Italië die tot de dag van vandaag zichtbaar zijn. Maar ook, net als bijvoorbeeld het Italiaanse generatiedrama My Brilliant Friend, dat de aanhouder (soms, en met geluk) wint. In de openingsscène van de film is te zien dat Amerigo zich decennia later heeft gevestigd als orkestleider. Dat is overigens allemaal gefictionaliseerd; het historisch drama is gebaseerd op het gelijknamige fictieboek van Viola Ardone uit 2019. Zij heeft Amerigo vast bedoeld als metafoor voor menselijke veerkracht.