The Champion: rechttoe rechtaan sportdrama

Een type Christiano Ronaldo (een dommekracht die goed kan voetballen) krijgt noodgedwongen les van een academicus in voorspelbare film.

Profvoetballer Diego (een rol van acteur en zanger Marcel Serrano, die wel wat weg heeft van Christiano Ronaldo) is nog maar twintig jaar oud en wordt nu al beschouwd als de beste voetballer ter wereld. Al die lof heeft van hem evenwel een arrogante etterbak gemaakt met een even zo arrogante entourage. Diego’s reputatie loopt grote schade op als hij tijdens een wedstrijd zijn agressie niet kan bedwingen en onder meer een tegenstander een kopstoot verkoopt. De atleet wordt geschorst voor twee wedstrijden maar zijn club, Atlético Madrid, wil ook dat Diego zijn gedrag gaat verbeteren.

Álex (Dani Rovira), een introverte professor in de psychologie met een aversie tegen voetbal, heeft als taak Diego iets van nederigheid bij te brengen. Hij begint met zijn nieuwbakken pupil boeken te laten lezen, maar stuit al snel op veel weerstand. Wie is die boekenwurm wel niet, beklaagt Diego zich. De rest van de film laat zich wel raden. De mannen leren een en ander van elkaar. Álex moet zich iets minder rigide opstellen naar de buitenwereld; Diego moet soms zijn mond houden en zijn uitstekende inzichtelijk vermogen zijn werk laten doen.

Dit alles culmineert, zoals wel vaker bij dit soort sportfilms, in zo’n slow-motion-scène waarin de sporter alles wat hij heeft geleerd tot uiting brengt op de grasmat. Waar het eerst nog lijkt alsof regisseur Carlos Théron poogt kritiek te uiten op de hebzucht in het profvoetbal, verwordt The Champion (El Campeón) al snel tot een rechttoe rechtaan sportdrama. Thérons film roept vooral herinneringen op aan een veel betere sportfilm, het hilarische Portugese Diamantino (2018); een veel trefzekerdere persiflage van Ronaldo.