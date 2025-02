The Brokenwood Mysteries: zevende seizoen start in maart bij BBC First

Het zevende seizoen van de Nieuw-Zeelandse misdaadserie The Brokenwood Mysteries gaat zaterdag 22 maart van start op BBC First. Het luchtige televisiedrama volgt politie-inspecteur Mike Shepherd (Neill Rea), zijn collega Kristin Sims (Fern Sutherland) en de rest van het politie-team in het pittoreske stadje Brokenwood. In de eerste aflevering duiken ze in de wereld van antiek en in de tweede episode onderzoeken ze een fataal incident in een kuuroord. Verderop in het seizoen krijgen ze te maken met een dodelijke bankoverval, een vermoorde chef-kok en een wurgdood die plaatsvond bij een brand in een bioscoop. In de finale onderzoekt Kristin de dood van twee mensen op een jaren-zeventig-feestje, terwijl Mike buiten de stad verblijft. De zevende reeks is wederom afkomstig van showrunner Tim Balme, die als acteur bekend is van een aantal vroege films van Peter Jackson, zoals het horrorfestijn Braindead.