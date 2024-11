The Brokenwood Mysteries S03E01: potsierlijk maar vermakelijk (spinnen)web van intrige

© South Pacific Pictures / All3media International

Misdaaddrama met een flinke dosis humor laat soms naast de moordzaken ook gewoon de fijne dorpsdynamiek zien in de plaats van handeling, het fijne Nieuw-Zeelandse dorp uit de titel.

Een zeurderige toerist komt ziedend het politiebureau van het Nieuw-Zeelandse Brokenwood binnenstormen. Hij wil de ginger, de roodharige rechercheur spreken. Sam Breen (Nic Sampson) staat op en nodigt de man uit om plaats te nemen in een verhoorruimte, zodat hij zijn ongenoegen kan uiten. De toerist is boos omdat de tour die horecaondernemer Ray Neilson (Jason Hoyte) aanbiedt een farce blijkt: de rondrit zou langs de plekken gaan waar Lord of the Rings werd gefilmd, maar dat blijkt Ray slechts uit winstoogmerk te hebben verzonnen - de werkelijke set ligt kilometers verderop.

Op een gegeven moment verzucht de toerist: ‘Je weet hoe dit dorp heet, hè?’ Breen knikt; Brokenwood, een sublieme plek waar toch van alles 'gebroken' is. Zo’n onderonsje, ergens in het midden van de eerste aflevering van het derde seizoen, staat deels los van de grote verhaallijn, maar is evengoed erg vermakelijk. En de toerist verzwijgt dat tijdens de tour Rays vrouw vermoord is aangetroffen in het bos, met, zo blijkt later, een giftige spin in haar mond. Het is aan hoofdrechercheur Mike Shepherd (Neill Rea) om samen met Breen en collega Kristin Sims (Fern Sutherland) dit (spinnen)web van intrige op te lossen.

Saillant is dat veel dorpsbewoners een ogenschijnlijk belangrijke rol spelen in de plot. Ook Ray wordt aangemerkt als verdachte, en dat is logisch: hij heeft ruzie met vrijwel iedereen en voor Hoyte oogt het neerzetten van een onverteerbaar type als een tweede natuur. Eigenlijk moet je in The Brokenwood Mysteries soms - dat geldt niet voor alle afleveringen, maar wel voor deze - de misdaad even wegdenken. Dan blijft vooral de dynamiek tussen de dorpelingen over. Eigenlijk is de serie gewoon een kroniek van een Nieuw-Zeelands dorp dat met toerisme probeert te overleven. Maar wij, als kijkers, zijn de ramptoeristen die dat dorpsleven toch willen zien, inclusief de moordzaken.

Want het macabere is wat het vuurtje in Brokenwood brandende houdt.