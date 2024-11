The Brokenwood Mysteries S02E01: aan verdachten geen gebrek

© SPP / All3media International

Het tweede seizoen van doorgaans luchtig Nieuw-Zeelands misdaaddrama begint ditmaal op macabere wijze.

De start van het tweede seizoen begint meteen met een macaber tafereel: de coach van de lokale rugbyclub, The Brokenwood Cheetahs, wordt vermoord aangetroffen op het hoofdveld. Hij is naakt aan één van de doelpalen vastgebonden, met de sjaal in clubkleuren om zijn schouders gebonden. Tijdens de autopsie vindt lijkschouwer Gina (Cristina Serban Ionda) een slipje met een eigenaardig insigne in de mond van de coach. Eerder is te zien dat een blonde vrouw in een rode jurk achternagezeten wordt in een bos – en dat ze deze gruwelijke achtervolging niet overleeft. Hoofdrechercheur Mike Shepherd (Neill Rea) staat dus voor een ferme taak.

Na twee derde van de aflevering verzucht hij bijna wanhopig dat hij een slipje heeft, twee moordslachtoffers en geen aanknopingspunten. Maar zijn collega Kristin Sims (Fern Sutherland) kijkt even later met een opmerkelijke blik naar Shepherd, alsof zij iets ziet wat de rest over het hoofd heeft gezien. Daar gaat de aflevering en het detectivewerk in algemene zin om, aldus Shepherd: ‘We geloven in wat we denken dat we zien.’ We houden elkaar vaak voor de gek, en daar moeten de rechercheurs doorheen prikken. Dat aspect speelt in de aflevering ook een rol: rugbyspelers denken dat ze iets hebben gezien, maar het blijkt iets volstrekt anders te zijn.

Die spelers zijn overigens allemaal verdacht. Logisch: ze hadden allemaal een verstandhouding met de coach. En ze ogen allemaal, met enige fantasie, als bloeddorstige barbaren. Inclusief rechercheur en rugbyspeler Sam Breen (Nic Sampson), die halverwege de aflevering evenwel te horen krijgt dat hij niet meer als verdachte wordt beschouwd en zich dus ook in het onderzoek kan mengen. Het zou ook wat zijn, als de ietwat onbeholpen golden retriever van het stel een misdadiger blijkt. Maar wie uiteindelijk de dader is komt toch weer uit de lucht vallen, zoals gewoonlijk in gedegen misdaaddrama's.