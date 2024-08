The Accident S01E01: fatalistische Mexicaanse thrillerreeks Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Nadat een tragedie de levens van een viertal gezinnen opschudt, proberen de ouders, al dan niet op gewelddadige wijze, orde op zaken te stellen.

Een kinderfeestje ontaardt in het Mexicaanse The Accident (Accidente) in een tragedie. Een opblaaskasteel, geplaatst op een idyllische plek aan de rand van de jungle, vliegt door een ferme windvlaag de lucht in. Met drie doden, enkele gewonden en een vermiste tot gevolg. De eerste aflevering van de thrillerreeks speelt zich af in de uren voorafgaande aan het incident. Zo is te zien hoe Charro (Alberto Guerra uit Griselda) aan zijn zoon uitlegt dat hij voornemens is om op deze plek een pretpark te bouwen. Ook politieagent Daniela (Ana Claudia Taláncon) bezoekt met haar kind het partijtje.

Her en der laat showrunner Leonardo Padrón al doorschemeren dat dit mensen zijn met geheimen. Rijke, geprivilegieerde, witte Mexicanen die met argusogen kijken naar hun bedienden van kleur. Klassenverschillen spelen in die zin ook een belangrijke rol in The Accident. Sterker nog: nadat blijkt dat Charro’s zoon een van de overleden kinderen is, haalt hij al snel zijn gram door de man die het luchtkasteel neerzette, en die weer afkomstig is uit een arm gezin, te mishandelen. Woede verblindt, en aan het einde van de aflevering blijkt iemand anders de schuldige.

© Netflix

Die persoon is van plan met de noorderzon te vertrekken, terwijl Charro in de gevangenis wordt gezet. Hoe dan ook lijkt het er sterk op dat The Accident over meer gaat dan het ongeluk uit de titel. Er speelt iets fatalistisch onder de oppervlakte, alsof deze groepen mensen, waarvan dus vier gezinnen het ernstigst worden getroffen, op den duur sowieso wel met elkaar in conflict zouden komen. De serie maakt in die zin zonder meer nieuwsgierig. Zolang het melodrama, waar Mexicaanse Netflix-titels vaak in vervallen, tot een minimum beperkt blijft.