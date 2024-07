That ‘90s Show S02: ongecompliceerde jaren-negentig-nostalgie Netflix , Serie , Recensie • 30-06-2024 • leestijd 2 minuten • 127 keer bekeken • bewaren

Blossom-hoedjes, stemmingsringen en een Macarena-dansende Debra Jo Rupp. Wat wil een mens nog meer?

Het was een lang jaar, maar met de terugkeer van de 15-jarige Leia (Callie Haverda) naar opa Red (Kurtwood Smith) en oma Kitty (Debra Jo Rupp) in Point Place, Wisconsin is de vriendengroep van That ‘90s Show eindelijk weer compleet. Toch is de sfeer ietwat ongemakkelijk. Leia heeft de vorige zomer namelijk bijna met Nate (Maxwell Acee Donovan) gezoend, iets dat ze allebei nog niet aan hun partners hebben opgebiecht. Zullen hun relaties dit overleven?

Mensen die op zoek zijn naar jaren-negentig-nostalgie zitten bij That ‘90s Show zeker goed. Er zijn meisjes die T-shirts onder hun korte jurkjes dragen, lelijke Blossom-hoedjes en stemmingsringen; referenties aan Jonathan Taylor Thomas (Home Improvement), Toni Braxton (Unbreak My Heart) en Walker, Texas Ranger en gastoptredens van zangeres Lisa Loeb, Seth Green (Buffy the Vampire Slayer) en Carmen Electra.

© Patrick Wymore / Netflix

De jaren-negentig-moraal is er – helaas – ook. Wanneer de bijna-kus van Leia en Nate, onvermijdelijk, uitkomt, wordt Leia daar vele malen harder op afgerekend dan Nate, zowel door de partners, als daarbuiten (de lokale radiozender roept haar zelfs uit tot ‘slet van de week’). Alhoewel, laten we eerlijk zijn: die dubbele standaard is van alle tijden.

© Patrick Wymore / Netflix

Echte maatschappijkritiek hoef je overigens niet te verwachten (zelfs de racistische profilering van buurmeisje Gwen wordt met fluwelen handschoentjes aangepakt, om het toch maar makkelijk verteerbaar te houden voor het grote publiek). Maar het aandoenlijke enthousiasme van de jonge acteurs (die waarschijnlijk nog nooit een discman in het wild hebben gezien) en een weergaloze Debra Jo Rupp die de Macarena danst maken een hoop goed.