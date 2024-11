The Sketch Artist S02E01-02: onverminderd duister en grotesk NPO , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

De zoektocht naar de seriemoordenaar gaat verder, terwijl rechercheur Bernard Dupin alweer toe is aan zijn 174e moord(zaak).

Rechercheur Bernard Dupin (Rémy Girard) heeft aan het begin van het tweede seizoen van The Sketch Artist (Portrait-Robot) 173 moorden meegemaakt, verzucht hij in gesprek met zijn baas Maryse Ferron (Sophie Lorain). Hij heeft zichzelf beloofd dat hij een fles whisky ter waarde van 1000 dollar soldaat mag maken als de teller 175 bereikt. Precies dat gebeurt al tegen het einde van de tweede aflevering. Dupin manifesteert zich opnieuw als de rots in de branding van Ferron, maar ook van het titelpersonage Éve Garance (Rachel Graton). Terwijl hij zich bijna lieflijk over zijn collega’s ontfermt, behandelt hij maffiosi op onorthodoxe wijze.

In zijn bestelbus vol hulpmiddelen (een stoel; een knuppel) voelt hij verdachten clandestien aan de tand. Dupin, Ferron en Garance zijn op zoek naar de persoon die vorig seizoen Ferron aanviel en het geld buitmaakte dat in Dupins postkluisje verstopt lag. Dit alles heeft ook weer zijdelings te maken met de seriemoordenaar die nog steeds vrij rondloopt. Die lijkt alle ontwikkelingen op het politiebureau van Montréal op de voet te volgen.

Aan het begin van het tweede seizoen wordt ook meer duidelijk over de vermissing van Garance’s zoon William, vijf jaar eerder. Dat heeft onder meer iets te maken met haar psychische gesteldheid destijds. Het is fascinerend hoe ook Ferron constateert dat Garance haar trauma negeert, terwijl de schetstekenaar haar baas juist voortdurend onderwerpt aan allerlei lichttherapieën, waarmee ze probeert zichtbaar te krijgen wie Ferron toetakelde.

Het scenaristenechtpaar Alexis Durand-Brault en Sophie Lorain situeert dit alles opnieuw in een bijzonder akelige verhaalwereld die wel wat weg heeft van de mise-en-scène uit Se7en (1995). The Sketch Artist is bij vlagen net zo grotesk als Finchers klassieker. Het meest knappe aan de Canadese reeks is misschien wel dat je als kijker nog steeds razend benieuwd bent naar wie de dader is – en dat enkele red herrings, misleidende aanwijzingen, al aan het begin van het tweede deel vakkundig worden verklaard. Zodat de zoektocht weer kan worden voortgezet.