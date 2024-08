Terror Tuesday: Extreme S01E01: waanbeelden of het werk van een kwade kracht? Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 60 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Thaise anthologieserie is gebaseerd op radioprogramma waarin mensen hun al dan niet waargebeurde horrorverhalen delen.

Als Elle (Praewa Suthamphong) omkomt bij een autocrash, dan belandt haar zusje Aye (Cherprang Areekul) in een diepe depressie. Ze zoekt psychische hulp, wordt gediagnosticeerd met posttraumatische stressstoornis en krijgt medicatie. Maar ze komt er niet bovenop, en haar moeder (Duangporn Sontikhan) evenmin. Elle’s dood blijft een nadrukkelijke rol spelen in de levens van de twee. Ook als Aye slaapt, dan penetreert Elle haar nachtmerries. Ze ziet, terwijl ze op een bebloed laken ligt, een vrouw in het donker, maar het figuur heeft eerst nog geen gezicht. ‘Een normaal leven leiden is onmogelijk’, verzucht Aye.

Aye’s moeder komt evenwel met een oplossing. Via een geheimzinnig adres bestelt ze een pop (de poppen zien er geweldig angstwekkend uit in Terror Tuesday: Extreme) met daarin de ziel van Elle. Dat kan uiteraard alleen maar misgaan. En het duurt niet lang voordat de vleesgeworden Elle verschijnt. ‘Ik was zo eenzaam in mijn eentje in het duister’, zegt ze tegen Aye. Maar ook: ‘Jij deed het expres.’ Aye’s zus stelt haar verantwoordelijk voor het auto-ongeluk. Is ze bezeten? Is de pop onderdeel van Aye’s waanbeelden? Dat zou zomaar kunnen, lijkt de suggestie. Buiten kijf staat dat Elle het op Aye heeft gemunt.

Terror Tuesday: Extreme (Angkhan Khlumpong: Extreme) is een anthologieserie die gebaseerd is op verhalen die werden verteld in het Thaise radioprogramma Angkhan Khlumpong. Of die verhalen waargebeurd zijn wordt in de eerste aflevering niet geëxpliciteerd, maar je kan zonder meer concluderen dat het horrorverhaal rondom Aye weleens echt gebeurd zou kunnen zijn. Dat maakt dat de reeks tot de verbeelding spreekt, omdat het aan de kijker is om te bepalen of iets zou hebben kunnen gebeuren. Die twijfel heeft wel een nadeel: voor alles is een verklaring te vinden. En erg eng is de eerste aflevering, op een paar omineuze shots van de poppen na, ook niet.