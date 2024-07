Tell Me Everything S02E01: adolescente personages; volwassen thema’s HBO Max , Serie , Recensie • 25-07-2024 • leestijd 2 minuten • 55 keer bekeken • bewaren

© ITV

De nog steeds depressieve Jonny (Eden H. Davies) is verhuisd en maakt nieuwe vrienden in tweede deel van knap geschreven coming-of-age-drama.

Zijn vader overleed, hij had seks met zijn nichtje tijdens de begrafenis en zijn schoolcarrière ontspoorde. Jonny Murphy (Eden H. Davies) heeft een bijzonder moeilijk jaar achter de rug. In het tweede seizoen van Tell Me Everything is hij met zijn moeder Ann (Clare Calbraith) verhuisd naar een andere plek. Dat betekent dat de meeste jongelingen uit het eerste deel niet terugkeren. Maar scenarist Mark O’Sullivan tovert zo een nieuwe vriendengroep uit de hoge hoed. Dylan (George Hawkins), Ella (Sophie Ablett) en Josh (Levi Mattey) zijn Jonny’s nieuwe kompanen.

Zij weten nog niets van Jonny’s verleden. Ook Ella heeft trouwens iets te verbergen: een seksvideo waarin zij duidelijk te zien is gaat viral. Net als Jonny heeft ze last van depressiviteit. Ze is echter (nog) niet zijn love interest; dat is bowlingbaanmedewerker Bex (Daisy Jacob), een schoolgenoot van Jonny. Er bloeit al snel iets op tussen de twee terwijl de hoofdpersoon zoals gewoonlijk in de voice-over zijn twijfels uit, als een soort bewustzijn dat alleen hoorbaar is voor de kijker. Want is hij als hij zijn medicatie gebruikt wel zichzelf?

Of maakt dat niet uit? Zolang hij maar gevoelens koestert voor Bex? Opvallend aan Tell Me Everything is dat het perspectief van de serie duidelijk dat van een getroebleerde puber is, met een ietwat naïeve blik op de wereld. Maar O’Sullivan behandelt de adolescente personages wél op een volwassen manier. Er is geen dedain te bespeuren. Ja, Jonny en zijn leeftijdsgenoten zijn zoekende, maar als je kijkt naar hun taalgebruik en de wijze waarop ze met elkaar communiceren, dan zijn ze qua wasdom eigenlijk al een flink eind. Tell Me Everything is in die zin overduidelijk een van de betere coming-of-age-drama’s op televisie.