Teen Torture, Inc. S01E01: onomkeerbare tienertrauma’s

© HBO Max

Docureeks focust zich net als andere recent verschenen titels op de grote opkomst van dubieuze privéscholen in de Verenigde Staten.

De kostscholen en privéinstellingen in de Verenigde Staten die zich richten op het ‘dresseren’ van probleemtieners kregen eerder al volop aandacht in de documentaire Hell Camp: Teen Nightmare en de serie The Program: Cons, Cults and Kidnapping. Het driedelig Teen Torture, Inc., geregisseerd door Tara Malone (Fallen Idols: Nick and Aaron Carter), borduurt hierop voort. Malone laat zien hoe er gaandeweg een grote industrie is ontstaan die drijft op de systematische marteling van jonge Amerikanen. Terwijl ouders te horen krijgen dat hun kinderen therapie krijgen, spreekt een jonge vrouw, die veertien jaar was toen ze naar de Provo Canyon School in Utah werd gestuurd, over de nachtmerries die ze daar meemaakte.

Bij binnenkomst werd ze gevisiteerd, als ze niet gehoorzaamde werd ze in een isoleercel gegooid. Ook werd ze één à twee keer per dag geïnjecteerd met medicatie die psychoses moet voorkomen. Er zijn in de Verenigde Staten zo’n duizend van dit soort instellingen. Dat is schrikbarend nieuws, en reden genoeg om opnieuw aandacht aan dit onderwerp te besteden. Het probleem is evenwel dat er veel overlap is tussen Teen Torture, Inc. en de bovengenoemde titels, en tegen het einde van de eerste aflevering gaat het zijdelings ook nog even over de sekte Synanon, waar in april bij Netflix nog een serie over verscheen.

© HBO Max

Sterker nog: Maia Szalavitz, de journalist die misschien wel hét boek over deze naargeestige bedrijfstak schreef (Help at Any Cost, 2006), wordt in The Program en in Teen Torture, Inc. geïnterviewd en zegt in beide documentaires eigenlijk min of meer hetzelfde. Dat neemt niet weg dat Teen Torture, Inc. goed is gemaakt, maar wie goed geïnformeerd wil zijn over dit onderwerp heeft echt aan één titel genoeg, en dan is The Program toch een betere docureeks.