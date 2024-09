Technoboys: flauwe ‘woke’ grappen Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Ondanks heerlijk geschmier van komiek Luis Gerardo Méndez moet de Mexicaanse komedie het in negatieve zin hebben van misplaatste humor.

Alan (Luis Gerardo Méndez uit Club de Cuervos) maakte in de jaren negentig furore als de leider van boyband Technoboys. Van 1995 tot 1999 was hij met zijn vier bandgenoten in de Mexicaanse hitparade te horen. Ruim twintig jaar later kijkt hij met weemoed terug op die periode. Alan maakt nog steeds muziek, maar presenteert zijn nieuwe platen in lege winkelcentra. Misschien ligt het ook aan zijn songteksten; zo bezingt hij hoe hij een ‘dode duif’ in zijn ‘hart draagt’. De zanger krijgt echter weer een nieuwe kans als vriend George (Gabriel Nuncio) met goed nieuws komt: hij heeft de bandnaam Technoboys voor een prikkie kunnen kopen.

Dus besluit Alan de andere leden van weleer weer bij elkaar te roepen. Want zo gaat dat tegenwoordig: je kan nog even, terend op je hits van toen, een bak geld bij elkaar schrapen. Maar de tijden zijn ook veranderd. Woke prevaleert nu, en daar went Alan maar moeilijk aan. Dat begint al met bandlid Charlis (een rol van trans vrouw Daniela Vega). Zij identificeerde zich in de jaren negentig als man, maar nu als vrouw – toch blijft Alan haar ‘dude’ noemen. Bovendien zijn Alans rivalen, die worden geleid door Number Juan (Vin Ramos), wel met de tijd meegegaan: zij hebben inclusiviteit hoog in het vaandel staan.

En dan is er nog Alans love interest Melena (Karla Souza), die getrouwd is met haar manager Masiosare (Ari Brickman) maar een affaire heeft met Number Juan. Zij identificeert zich op haar beurt als vrouw van kleur terwijl ze overduidelijk wit is. An sich is deze humor, die een blik werpt op veranderende inzichten, niet erg kwaadaardig, maar wel smakeloos. De vele grappen over progressieve idealen horen ook bij de voorspelbare plot, omdat Alan uiteindelijk ook tot inkeer moet komen. Niettemin is dat spijtig, omdat Méndez het steevast uitstekend doet als de minkukel. Maar Technoboys had qua humoristische insteek heel anders gemoeten.