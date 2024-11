Sweethearts: frisse, romantische coming-of-age

© HBO Max

De goed gecaste Kiernan Shipka en Nico Hiraga spelen twee boezemvrienden die het tijdens Thanksgiving uit willen maken met hun verkeringen.

Jamie (Kiernan Shipka uit Mad Men) en Ben (Nico Hiraga) zijn al jaren beste vrienden. Ook nadat ze gaan studeren trekken ze op de universiteit veel met elkaar op. Misschien wel meer dan met de mensen met wie ze in een relatie zitten. Jamie heeft verkering met de ietwat dommige maar atletische Simon (Charlie Hall), die elders is gaan studeren; Ben heeft bijna drie jaar een relatie met zittenblijver Claire (Ava DeMary), die nog in hun geboortedorp naar school gaat. Je zou zeggen: deze film stevent af op een opbloeiende romance tussen Jamie en Ben. Maar Sweethearts culmineert niet per se in een slotstuk, maar gaat meer om de reis op zich.

Het drama draait om twee jongelingen die zichzelf beter moeten leren kennen. En die zich gaandeweg realiseren dat hun huidige partners niet echt bij hen passen. Klinkt cliché, maar scenaristen Jordan Weiss (tevens regisseur) en Dan Brier geven wel degelijk een frisse draai aan het genre. Het vrouwelijke hoofdpersonage heeft meer kwaliteiten (ze laat niet over zich heenlopen) die traditiegetrouw aan de man worden toegeschreven; de mannelijke hoofdpersoon wil graag een allemansvriend zijn. Shipka is sterk gecast als een misantroop die wat meer vreugde in haar leven stiekem toe zou juichen; Hiraga speelt een naïeveling die hartstochtelijk op zoek is naar meer diepgang.

© Anthony Platt / HBO Max

Je zou zeggen: ze zijn voor elkaar gemaakt. Maar wie blijft zitten tot aan de aftiteling zal zien dat die frase op meerdere manieren kan worden ingevuld. Net zoals Weiss en Brier ook laten zien dat het traditionele idee van een huwelijk, met een man en een vrouw, allang passé is. Onder meer via Palmer (Caleb Hearon), de homoseksuele boezemvriend van Jamie en Ben. Hij probeert net als zijn vrienden zijn weg te vinden. In een film die na een ietwat zouteloze eerste vijftien minuten toch wel begint te beklijven.